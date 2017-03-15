Правила жизни

Football.ua представляет самые яркие высказывания Ромела Лукаку — лучшего бомбардира Эвертона за всю историю АПЛ.

У меня всегда правильный настрой на игру, я выступаю стабильно. Против кого бы мы ни играли, я знаю, что делать. Если защитники не оставляют пространства позади себя, буду играть спиной к воротам. Я знаю, что всегда могу найти способ забить гол. Мне постоянно хочется большего — это прекрасно.

При желании я мог бы забросить учебу, но мне хотелось доказать, что ее можно совмещать с футболом. И мне это удалось, хотя временами было трудно — тяжело учить уроки, когда твои товарищи отдыхают. Бывали дни, когда мне хотелось выбросить книги в окно!

Когда я просыпаюсь, то первым делом молюсь. Затем общаюсь со своими родителями, спрашивая их, нужна ли моя помощь в любом вопросе. После этого я отправляюсь на тренировку.

Когда я был совсем ребенком, со мной кое-что произошло, с тех пор играть головой мне просто не нравится.

Ромелу Лукаку и Жозе Моуриньо

Моей целью было поиграть под руководством португальца, потому что он выиграл Лигу чемпионов с Порту. Жозе очень харизматичный.

В мой первый день в Челси я сидел между Майклом Эссьеном и Дидье Дрогба. Я позвонил брату и сказал: "Джордан, то, что мы делали в Бельгии, ни в какое сравнение не идет с тем, что я вижу каждый день в Англии.

Я всегда был намного моложе товарищей по команде. Поэтому я не закончил как следует обучение в академии, не успел всему научиться. Физически я был готов, но меня нельзя было назвать полноценным форвардом, не хватало некоторых мелочей. Так продолжалось довольно долго. Мне нужно было вернуться назад и переучить кое-какие вещи заново.

Я был терпелив и ждал в течение трех игр, ничего не менялось. Я не хотел упустить возможность побороться за место в сборной на ЧМ-2014, потому ушел в аренду в Эвертон.

Мало кто об этом знает, но Жозе Моуриньо первым пожелал мне удачи, когда я подписал контракт с Эвертоном. Потом он говорил обо мне всякое. Но я до сих пор очень его уважаю. Мне жаль, что так сложилось.

Ромелу Лукаку и его агент Мино Райола

Райола (агент Лукаку) говорил мне обидные вещи, а у меня есть гордость. Когда я переживал не очень хорошие моменты, он говорил мне вещи, которые не скажет никто другой. Он говорил: "Ты играешь как женщина, как девчонка, которая никогда не играла в футбол".

Это был хороший путь к рекорду. Роберто Мартинес и Рональд Куман помогли мне стать лучше. Я благодарен им, потому что без них не получил бы такой результат.

Ещё на первой тренировке я понял, что Анри многому научит меня. Тьерри очень открытый человек, который всегда укажет на ошибки и расскажет, как действовать в том или ином эпизоде. Игроки знают о достижениях Анри, поэтому не пререкаются, а просто молча слушают и выполняют. Анри хочется слушать. С Мартинесом и Анри у сборной есть шансы заполучить титул ЧМ-2018.

Ромелу Лукаку и Роберто Мартинес

Я восхищаюсь тем, как сочетает футбол и нефутбольную сторону своей жизни Криштиану Роналду. Он не избегает папарацци, его можно было видеть в обществе Пэрис Хилтон, Ирины Шейк... И ничто не мешает ему играть так, как он умеет.

Я не хочу быть известным, как парень, который покидает ночной клуб с брызгами шампанского на одежде. Некоторым это интересно, но ведь на нас смотрят маленькие болельщики, которые могут посчитать, что это вполне нормально. Если мы хотим быть примером для молодежи, то должны придерживаться положительных качеств.

Хотел бы поработать с Моуринью, Гвардиолой и Венгером. Именно в таком порядке.

Ромелу Лукаку с братом Джорданом, игроком Лацио

Я живу, ем, дышу футболом в режиме 24 на 7 и всегда трачу много времени на те аспекты, в которых мне следует прибавить. В моем компьютере всегда много видоенарезок с игрой нападающих разного типажа – я часами сижу перед монитором, наблюдая за ними.

Всего два года назад, если я ничего не показывал за игру, то просто опускал руки и думал: "Наверное, сегодня не мой день". Теперь же я никогда не сдаюсь. В моменты, когда команда нуждается в тебе, нужно быть готовым и вести товарищей за собой.