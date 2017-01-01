Северная Америка

Полузащитник английского Манчестер Сити Бисмарк Аджей-Боатенг может продолжить карьеру в MLS.

Стоит отметить, что 22-летний центрхав присоединился к академии Горожан летом 2011 года.

Однако на профессиональном уровне ганец выступал только за норвежский Стремсгодсет, цвета которого он защищал на протяжении последних 4,5 лет.

Сообщается, что в услугах Аджея-Боатенга заинтересован американский Колорадо Рэпидз.

Более того, представитель элитного дивизиона Северной Америки уже почти договорился с Ман Сити о трансфере ганца.

Отмечается, что сделка может быть официально оформлена уже на следующей неделе, когда откроется зимнее трансферное окно.

В 2016 году Аджей-Боатенг отыграл за Стремсгодсет во всех турнирах 35 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом. А в 2013 году воспитанник Ман Сити помог норвежскому клубу завоевать золотые медали чемпионата.