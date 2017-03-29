Испания

Центральный защитник Реала Серхио Рамос не оставил без внимания скандальные слова игрока Барселоны Жерара Пике.

После товарищеского поединка между Испанией и Францией (2:0) Жерар Пике в очередной раз взбудоражил общественность своими скандальными высказываниями.

Пике практически прямо сказал о причастности руководства Реала к судебным разбирательствам в отношении лидеров Барселоны, а также в саркастичной манере выразил удивление тем фактом, что прокуратура "не трогает" Криштиану Роналду.

Впоследствии Жерар заявил, что Реал выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Серхио Рамоса из офсайда, а также разочаровался тем, что в Испании судьи не помогают его команде.

Реал имел полное право подать в суд на Пике, однако руководство клуба приняло решение проигнорировать абсурдные высказывания футболиста.

Мимо этой ситуации не прошел капитан Реала Серхио Рамос.

"Слова Пике не повлияют на ценности Реала, наши символы, историю и титулы. Благодаря его словам газеты будут пестрить красочными заголовками, что спровоцирует продажи, однако для нас это не имеет никакого значения. В любом случае, Барселоне следует помолчать о действиях Реала", — сказал капитан.