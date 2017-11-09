Испания

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс поделился мнением о текущей форме каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен расстаться с рядом игроков уже в январское трансферное окно.

"Барселона показывает хорошие результаты, но не показывает выдающуюся игру. Нам сложно даются гол и мы это понимаем. Команда осталась без важного футболиста летом и изменила систему игры. Нам нужно действовать компактно", — цитирует Бускетса Marca.

Ранее испанские СМИ писали, что Барселона планирует приобрести Коутиньо в январе и готовит на его трансфер 80 млн евро. Позже стало известно, что каталонцы увеличили свое предложение по бразильцу.