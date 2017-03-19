Лига Европы

Жозе Моуриньо отметил, что Лига Европы имеет особое место в списке его приоритетов.

Манчестер Юнайтед под руководством Жозе Моуриньо продолжает вести борьбу за место в топ-четверке. При этом, амбиции португальского тренера не ограничиваются лишь чемпионатом.

Моуриньо признался, что его основная цель — квалифицироваться в Лигу чемпионов, а победа в Лиге Европы является одной из таких возможностей.

"Я бы предпочел победить в Лиге Европы, потому что она нам дает то же самое — Лигу чемпионов. Но при этом, она нам дает также трофей, престиж, игру за Суперкубок Европы. Но, возможно, мы не сможем победить в Лиге Европы. Поэтому мы должны бороться за попадание в топ-четыре", — объяснил Моуриньо.

Стоит отметить, что в 1/4 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед встретится с Андерлехтом.