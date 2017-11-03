Защитник Динамо Евгений Хачериди признан лучшим игроком поединка четвертого тура группового раунда Лиги Европы против Янг Бойз по версии WhoScored.
Евгений Хачериди, twitter.com/DynamoKyiv
03 ноября 2017, 15:45
Самую высокую оценку в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы Янг Бойз – Динамо портал WhoScored поставил защитнику Динамо Евгению Хачериди – 8,3.
Чуть меньше оценку получил товарищ лауреата по центру динамовской обороны Домагой Вида – 8,2. Замкнул тройку автор победного гола Виталий Буяльский – 7,7.
Лучший среди игроков Янг Бойз Кевин Мбабу оказался четвертым – 7,6.
Динамо обыграло Янг Бойз в Берне со счетом 1:0 и гарантировало себе выход в 1/16 Лиги Европы.
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