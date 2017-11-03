Лига Европы

Обыграв Янг Бойз (1:0) Динамо гарантировало выход в 1/16 Лиги Европы.

Динамо на выезде не без проблем сумело переиграть Янг Бойз с минимальным счетом (1:0).

Эта победа означает, что Динамо гарантировало себе выход в 1/16 Лиги Европы из группы как минимум со второго места.

На данный момент у киевлян в группе В в активе 10 очков, у Партизана, который расположился на второй строчке – 5, у Янг Бойз — 3, а у Скендербеу — 2 пункта.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Янг Бойз – Динамо (0:1).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.