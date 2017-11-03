Обыграв Янг Бойз (1:0) Динамо гарантировало выход в 1/16 Лиги Европы.
Фото: ФК Динамо Киев
03 ноября 2017, 00:26
Динамо на выезде не без проблем сумело переиграть Янг Бойз с минимальным счетом (1:0).
Эта победа означает, что Динамо гарантировало себе выход в 1/16 Лиги Европы из группы как минимум со второго места.
На данный момент у киевлян в группе В в активе 10 очков, у Партизана, который расположился на второй строчке – 5, у Янг Бойз — 3, а у Скендербеу — 2 пункта.
На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Янг Бойз – Динамо (0:1).
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