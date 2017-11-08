Лига Европы

Началась реализация билетов на поединок 5-го тура Лиги Европы между Динамо и Партизаном.

Матч между Динамо и Партизаном состоится 7-го декабря на НСК Олимпийский в Киеве. Начало встречи — — в 20:00.

Билеты можно приобрести в кассах НСК Олимпийский и стадиона Динамо имени Валерия Лобановского, а также сайте-партнере esport.in.ua.

Стоимость тикетов — 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400, 800 гривен.

После сыгранных четырех туров Лиги Европы Динамо с 10-ю очками уверенно возглавляет свой квартет, тогда как Партизан с 5-ю баллами идет вторым.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.