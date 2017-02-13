Кононов отказал сборной Беларуси

ЧМ-2018. Отбор
Наставник Олег Кононов не согласился принять сборную Беларуси посреди отбора на ЧМ-2018.
ОЛЕГ КОНОНОВ, google.com
13 февраля 2017, 22:41
50-летний экс-тренер Краснодара, Севастополя и Карпат отказался от варианта стать рулевым белорусской сборной.
"Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном (Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола), и все-таки я был вынужден вежливо отказаться", — начал Олег Кононов в интервью Прессболу.
"Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе...", — заявил тренер.
После 4-х игр в отборе на ЧМ-2018 Беларусь набрала два очка и идет предпоследней в своем секстете, отставая от второй-третьей строчек на пять баллов.