Кононов отказал сборной Беларуси

ЧМ-2018. Отбор

Наставник Олег Кононов не согласился принять сборную Беларуси посреди отбора на ЧМ-2018.

50-летний экс-тренер Краснодара, Севастополя и Карпат отказался от варианта стать рулевым белорусской сборной.

"Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном (Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола), и все-таки я был вынужден вежливо отказаться", — начал Олег Кононов в интервью Прессболу.

"Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе...", — заявил тренер.