ЧМ-2018. Отбор

Национальная команда Украины приступила к подготовке к важнейшему матчу против сборной Хорватии.

Как информирует официальный сайт Федерации футбола Украины, сегодня утром сборная Украины собралась в Доме футбола, после чего состоялась небольшая тренировка.

Затем сборная отправилась в аэропорт и вылетела в Австрию, где команда пробудет до 22 марта.

Уже 24 марта украинцам предстоит сразиться с хорватами в рамках 5-го тура группового раунда отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

Игроки, которые выступают в иностранных клубах, а также футболист Зари Иван Петряк, команда которого сыграет матч очередного тура чемпионата в воскресенье, присоединятся к партнерам уже в Австрии.