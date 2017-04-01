ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выразил мнение, что наставник сборной Бразилии Тите пытается копировать стиль его команды.

"Тите явно нравится игра Ливерпуля. Я не уверен на 100%, но мне кажется, что он пытается сделать сборную Бразилии похожей на Ливерпуль", — сказал Клопп.

"У меня был разговор с представителем сборной, и он говорил, что Тите нравится стиль Ливерпуля".

"С самим главным тренером я не общался из-за языкового барьера", — добавил немецкий наставник мерсисайдской команды.

Отметим, что сборная Бразилии стала первой командой, добывшей путевку на ЧМ-2018.