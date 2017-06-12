ЧМ-2018. Отбор

В отборочных матчах ЧМ-2018 Италия и Албания одержали крупные победы над Лихтенштейном и Израилем.

За четыре тура до финиша группового раунда в группе G Испания и Италия на семь очков опережают конкурентов и разыграют прямую путевку в финальный турнир между собой. Израиль же, проиграв дома Албании, может забыть о призрачных шансах на поездку на мундиаль.

Италия — Лихтенштейн 5:0

Голы: Инсинье, 35, Белотти, 52, Эдер, 74, Бернардески, 82, Габббьядини, 90+1.

Италия: Буффон — Дармиан, Барцальи, Кьеллини, Спинаццола — Кандрева (Бернардески, 60), Пеллегрини, Де Росси, Инсинье — Белотти (Габбьядини, 75), Иммобиле (Эдер, 67).

Лихтенштейн: Йеле — Рехштайнер, Мален, Губшер, Геппель — Полверино (Кинтанс, 87) — Саланович (Брандле, 60), Хаслер, М.Бюхель, Бургмайер (Вольфингер, 68) — Фрик.

Предупреждение: Полверино.

Израиль — Албания 0:3

Голы: Садику, 22, 44, Мемушай, 71.

Израиль: Гореш — Даса, Тиби, Цедек, Тавата — Натхо — Саар (Бенаюн, 67), Коэн, Голаса (Шехтер, 53), Рафаэлов (Веред, 57) — Захави.

Албания: Стракоша — Хисай, Джимсити, Маврай, Алийи — Роши (Лила, 53), Абраши, Кукели (Весели, 82), Хика — Садику (Чикаллеши, 69), Мемушай.

Предупреждение: Лила.