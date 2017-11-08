ЧМ-2018. Отбор

Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка прокомментировал предстоящий поединок со сборной Украины.

Товарищеский матч между Украиной и Словакией состоится 10-го ноября во Львове. После этого словаки 14-го ноября сыграют с норвежцами.

"Не знаю какой матч нас ждет в Украине. Они хотят выиграть после неудачной квалификации, а также взять реванш за домашнее поражение в отборочном турнире Евро-2016", — цитирует Дубравка официальный сайт национальной сборной.

"Я не считаю провалом не попадание на чемпионат мира. Сейчас нас ждут два матча с Украиной и Норвегией. Мы бы хотели отблагодарить наших болельщиков в конце года".

"Нас ждет Лига наций, которая дает шанс попасть на чемпионат Европы. В матчах против Украины и Норвегии надо показать высокий уровень и победить, хотя это будет сложно".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.