В Белфасте пройдет первый поединок между национальными сборными Северной Ирландии и Швейцарии. Победитель двухматчевого противостояния уже летом отправится на чемпионат мира в Россию, тогда как проигравший останется ни с чем.

Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей — коэффициент на их победу чуть больше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

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Bet365

PariMatch

Победа Северной Ирландии

3,75

 3,75 3,75 3,65

Ничья

3,1

 2,88 3,1 3

Победа Швейцарии

2,15

 2,25 2,29 2,31

Самый популярный счет (0:1)

 5 5,5 5,5 5,2


Матч Северная Ирландия — Швейцария начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция этого поединка.

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