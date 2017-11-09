ЧМ-2018. Отбор
Букмекеры считают Швейцарию небольшим фаворитом в первом матче против Северной Ирландии.
Швейцарцы в последнем матче уступили португальцам, getty images
09 ноября 2017, 13:42
В Белфасте пройдет первый поединок между национальными сборными Северной Ирландии и Швейцарии. Победитель двухматчевого противостояния уже летом отправится на чемпионат мира в Россию, тогда как проигравший останется ни с чем.
Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей — коэффициент на их победу чуть больше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
|
Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
|
Победа Северной Ирландии
|
3,75
|3,75
|3,75
|3,65
|
Ничья
|
3,1
|2,88
|3,1
|3
|
Победа Швейцарии
|
2,15
|2,25
|2,29
|2,31
|
Самый популярный счет (0:1)
|5
|5,5
|5,5
|5,2
Матч Северная Ирландия — Швейцария начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция этого поединка.
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