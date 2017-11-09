ЧМ-2018. Отбор

Букмекеры считают Швейцарию небольшим фаворитом в первом матче против Северной Ирландии.

В Белфасте пройдет первый поединок между национальными сборными Северной Ирландии и Швейцарии. Победитель двухматчевого противостояния уже летом отправится на чемпионат мира в Россию, тогда как проигравший останется ни с чем.

Букмекеры считают небольшим фаворитом гостей — коэффициент на их победу чуть больше "двойки", тогда как виктория домашней команды может почти в четыре раза увеличить вашу сумму.

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Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Северной Ирландии 3,75 3,75 3,75 3,65 Ничья 3,1 2,88 3,1 3 Победа Швейцарии 2,15 2,25 2,29 2,31 Самый популярный счет (0:1) 5 5,5 5,5 5,2



Матч Северная Ирландия — Швейцария начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция этого поединка.