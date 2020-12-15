Football.ua представляет вашему вниманию котировки букмекеров на поединок 13-го тура чемпионата Англии.
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15 декабря 2020, 18:51
Лидеры первенства Премьер-лиги, которых разделяет лишь лучшая разница забитых и пропущенных мячей у Тоттенхэма, сойдутся в очном поединке на Энфилде в рамках 13-го тура.
Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом противостояния Ливерпуль.
На победу хозяев коэффициент составляет 1,8, на ничью — 2,44, на победу Тоттенхэма — 4,6.
Также аналитики считают вероятность того, что забьет Ливерпуль (1,13), выше, чем шанс на то, что отличится Тоттенхэм (1,39). Коэффициент на то, что забьют обе команды, составляет 1,62.
Матч Ливерпуль — Тоттенхэм состоится в среду, 16 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.