Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Серии А.

В 14-м туре чемпионата Италии Милан примет Лацио, и букмекерская компания Parimatch считает фаворитом центрального матча тура Серии А хозяев.

Коэффициент на победу лидера чемпионата составляет 2,23, на успех гостей — 3,20, а на ничью — 3,60.

При этом аналитики считают, что вероятность того, что первой забьет единственная не знающая поражений в пяти ведущих европейских чемпионатах команда — коэффициент на это событие составляет 1,81, а на то, что счет откроет Лацио — 2,18.

Матч Милан — Лацио состоится в среду, 23 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.