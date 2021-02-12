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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 24-го тура чемпионата Англии.

Уверенно лидирующий в Премьер-лиге Манчестер Сити примет в 24-м туре АПЛ Тоттенхэм, отчаянно цепляющийся за возможность вернуться в зону Лиги чемпионов.

Букмекерская компания Parimatch считает, что если "шпорам" и удастся попасть в Топ-4, то не за счет результата матча на Этихаде: коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,36, на победу Тоттенхэма — 8,80, на ничью — 5,40.

Букмекеры практически не сомневаются, что хозяева забьют — коэффициент составляет 1,09 (не забьют — 7,60), а вот у гостей вероятность, что они забьют (1,86), и то, что не забьют (1,95) практически равны.

Матч Манчестер Сити — Тоттенхэм состоится в субботу, 13 февраля. Начало в 19:30 по киевскому времени.