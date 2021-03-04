Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Ливерпуль сойдется в противостоянии с лондонским Челси в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юргена Клоппа.

Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2,23, тогда как потенциальный успех команды Томаса Тухеля оценивается показателем 3,25. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Напомним, матч Ливерпуль — Челси состоится сегодня, 4 марта, в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.

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