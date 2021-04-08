Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/4 финала.

В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА Арсенал примет Славию Прагу.

В данной встрече компания Pacimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу "канониров" составляет 1,52, на ничью — 4,10, на победу Славии — 7,30.

При этом букмекеры считают, что Арсенал будет проигрывать, но в итоге одержит победу. Коэффициент на это — 9,40.

Матч Арсенал — Славия Прага состоится сегодня, 8-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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