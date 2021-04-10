Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Италии.

В матче 30-го тура Серии А между Удинезе и Торино букмекеры считают фаворитом хозяев.

Так, компания Parimatch предлагает следующие коэффициенты: победа Удинезе — 2,41, победа Торино — 3,15, ничья — 3,25.

Наиболее вероятным аналитики полагают счет 1:1, коэффициент на который составляет 5,90, а самыми фантастическими, на которые букмекеры готовы принять ставки — 5:3, 6:0, 6:1 и 3:5, коэффициент на которых 250,0.

Матч Удинезе — Торино состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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