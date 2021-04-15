Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/4 финала.

В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА Манчестер Юнайтед примет Гранаду.

В данной встрече компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу "красных дьяволов" клуба составляет 1,47, на ничью — 4,60, на победу испанского клуба — 7,50.

При этом букмекеры считают, что обе команды вряд ли отличатся в обоих таймах. Коэффициент на это — 18,5.

Первая встреча команд завершилась победой команды Оле-Гуннара Солскьяера со счетом 2:0.

Матч Манчестер Юнайтед — Гранада состоится сегодня, 15-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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