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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/4 финала.

В рамках ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА Вильярреал примет Динамо Загреб.

В данной встрече компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу испанского клуба составляет 1,49, на ничью — 4,20, на победу загребского коллектива — 7,90.

При этом букмекеры считают, что в матче вряд ли будет забито 5 голов. Коэффициент на это — 11,5.

Матч Вильярреал — Динамо Загреб состоится сегодня, 15-го апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Унаи Эмери.