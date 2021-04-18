Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

Аталанта сойдется в противостоянии с Ювентусом в рамках 31-го тура итальянской Серии А. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке немного больше у подопечных Джан Пьеро Гасперини.

Так, на победу Аталанты предлагается коэффициент 2,40, тогда как потенциальный успех Ювентуса оценивается показателем 2,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что полузащитник бергамасков Руслан Малиновский отметится голом в ворота туринского клуба. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,70.

Напомним, матч Аталанта — Ювентус состоится сегодня, 18-го апреля, в 16:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.