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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Германии.

В поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле примет леверкузенский Байер.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке явно больше у подопечных Ханса-Дитера Флика.

Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,44, тогда как успех "аптекарей" оценивается показателем 6,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,10.

Если вы верите в то, что обе команды смогут забить в первом тайме, то можете поставить с коэффициентом 3,45.

Напомним, матч Бавария — Байер состоится сегодня, 20-го апреля, в 21:30 по киевскому времени.