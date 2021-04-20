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Байер - Бавария, Getty Images
20 апреля 2021, 10:21
В поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле примет леверкузенский Байер.
Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке явно больше у подопечных Ханса-Дитера Флика.
Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,44, тогда как успех "аптекарей" оценивается показателем 6,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,10.
Если вы верите в то, что обе команды смогут забить в первом тайме, то можете поставить с коэффициентом 3,45.
Напомним, матч Бавария — Байер состоится сегодня, 20-го апреля, в 21:30 по киевскому времени.