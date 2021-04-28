Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

В рамках перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги пройдет львовское дерби, в котором Львов примет Рух.

Компания Parimatch считает, что Рух имеет немного больше шансов на победу в матче, нежели хозяева.

Так на победу Руха предлагается коэффициент 2,46. Ничью оценили в 3,25, а победу Львова в 2,95.

Если вы уверены в том, что команды смогут распечатать ворота друг друга в первом тайме, то можете поставить с коэффициентом 4,70.

Матч Львов — Рух состоится в среду, 28-го апреля. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.