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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Английский Манчестер Юнайтед во втором туре Лиги чемпионов сразится с испанским Вильярреалом. Компания Parimatch считает, что немного больше шансов на успех в предстоящем поединке у подопечных Оле Гуннара Солскьяера.

Так, на победу "Красных дьяволов" предлагается коэффициент 1,53, тогда как потенциальный успех Вильярреала оценивается показателем 6,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Матч Манчестер Юнайтед — Вильярреал состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени.