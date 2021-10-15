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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Донецкий Шахтер встретится с луганской Зарей в рамках матча одиннадцатого тура УПЛ. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Де Дзерби.

Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 1,44, тогда как потенциальный успех Зари оценивается показателем 7,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,50.

Любители неожиданных и интересных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче не будет забитых мячей — коэффициент — 15,50.

Напомним, что матч Шахтер — Заря состоится сегодня, 15 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.