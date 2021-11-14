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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Испании в рамках поединка группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года примет на своем поле Швецию. Компания Parimatch отдает внушительное преимущество испанцам.

Так, на победу команды Луиса Энрике предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Швеции оценивается показателем 8,1. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,8.

Тотал больше 2,5 голов в этом матче оценивается показателем 1,94. Тогда как на тотал меньше 2,5 голов можно поставить с коэффициентом 1,92.

Напомним, что матч Испания — Швеция состоится в воскресенье, 13 ноября, в 21:45. На Football.ua можно следить за ключевыми событиями игры.