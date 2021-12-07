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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Туринский Ювентус на своем поле примет шведский Мальме в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Массимилиано Аллегри.

Так, на победу "старой синьоры" предлагается коэффициент 1,16, тогда как потенциальный успех Мальме оценивается показателем 22,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обе команды смогут забить в этом матче. Этот исход оценивается коэффициентом 2,33.

Напомним, что матч Ювентус — Мальме состоится завтра, 8 декабря, в 19:45 по киевскому времени.