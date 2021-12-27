Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 20 тура английской Премьер-лиги Уотфорд на своем поле примет Вест Хэм. Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Дэвида Мойеса.

Так, на победу "молотобойцев" можно поставить с коэффициентом 2,15. На ничью предлагается коэффициент 3,60, а на победу Уотфорда — 3,40.

Если вы уверены, что в матче не будет забитых мячей, то можете поставить с коэффициентом — 13,50.

Поединок Уотфорд — Вест Хэм состоится завтра, 28 декабря и начнется в 17:00 по киевскому времени.