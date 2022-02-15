Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Зальцбург примет Баварию. Несмотря на то, что матч состоится в Австрии, букмекеры считают фаворитом противостояния гостей из Германии.

Коэффициент на победу РБ Зальцбург составляет 7,0, на ничью — 5,5, на победу Баварии — 1,36.

Также мало кто сомневается в том, что в четвертьфинале окажется Бавария: проход в следующий раунд чемпиона Германии — 1,08, РБ Зальцбург — 7,0.

Матч РБ Зальцбург — Бавария состоится в среду, 16 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок запланирован на 8 марта.