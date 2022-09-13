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Манчестер Сіті — Борусія Дортмунд, getty images
13 вересня 2022, 16:45
У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті прийматиме на своєму полі дортмундську Боруссію.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАНЧЕСТЕР СІТІ — БОРУССІЯ ДОРМУНД
За версією букмекерів, Манчестер Сіті – фаворит зустрічі: перемога англійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.20, а німецької – 13.0. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 7.80.
ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?
Ставки – це ризик, але ми ризикуватимемо. Пропонуємо вам варіант "Обидві команди заб'ють" — "Так". На таку подію пропонується коефіцієнт 1.84.
Які ще варіанти? З огляду на феноменальну форму нападника "містян" Ерлінга Голанда, пропонуємо ризикнути поставини на його гол у ворота своєї колишньої команди. На таку подію пропонується коефіцієнт 1,46.
Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Боруссія Дортмунд пройде 14 вересня о 22:00 за київським часом.