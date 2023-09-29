Рейтинг букмекерів

До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

В рамках шостого туру Серії А Рома несподівано була розгромлена Дженоа з рахунком 1:4. Наставник римлян Моурінью вже зізнався, що це найгірший початок сезону у його кар'єрі.

Проте букмекери вважали саме "вовків" фаворитами протистояння. Так, на перемогу команди Моурінью можна було поставити з коефіцієнтом 2,15. На успіх Дженоа пропонувався показник 4.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на "Обидві команди заб'ють" з показником 2.10. Зіграла.

Тим часом "Рома Тотал голів більше 2" з коефіцієнтом 4.50 та "фора голів Рома -1" з коефіцієнтом — 4.50 — не зіграли.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дженоа — Рома.