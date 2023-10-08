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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках матчу восьмого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Челсі на виїзді розбив Бернлі (4:1).

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу є команда Почеттіно. Так, на перемогу лондонців можна було поставити з коефіцієнтом 1,82. На успіх Бернлі пропонувався показник 4,6. Нічийний результат міг примножити вашу ставку у 3,85 раза.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на "Обидві команди заб'ють — так". Коефіцієнт на це становив 1,76. Зіграла.

Також мала успіх ставка "Тотал більше 2,5". На це пропонувався показник 1,84.

Ставка "Перший гол 1-30 хвилина" також зіграла. Коефіцієнт на це 1,7.

У наступному турі Бернлі зіграє в гостях у Брентфорда, а на Челсі очікуватиме домашнє лондонське дербі проти Арсенала.