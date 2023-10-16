Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.
Україна — Мальта, Getty Images
16 жовтня 2023, 14:14
Великий клубний футбол пішов на відпочинок, тож найближчий тиждень буде повністю присвячено жовтневій міжнародній павзі та протистоянням на рівні національних збірних. Розігруватись часу вже немає — вирішальні матчі відбору до чемпіонату Європи-2024 вже грюкають у двері, тож на нас очікує виключно запекла боротьба.
Мальта — Україна
Вівторок, 17 жовтня, 21:45. Та'Калі Нешнел Стедіум (Та-Калі, Мальта)
Першу частину завдань жовтневої міжнародної павзи збірна України виконала успішно — ми переграли Північну Македонію (2:0) й тепер маємо готуватись до протистояння з Мальтою, проти якої в нас якось не виходить грати в результативний футбол. Однак суперник — явний аутсайдер нашого квінтету під літерою C та ще й не має жодного залікового балу на власному рахунку. У контексті перегонів за путівку на Євро-2024 проти Італії, перемога над "червоно-білими" є єдиною прийнятною для нас опцією. Можливо, вартувало б ще й різницю м’ячів трошки підкоригувати на власну користь.
Сергій Ребров пообіцяв у прийдешньому протистоянні провести ротацію, тож, із урахуванням наявних кадрових проблем, можемо очікувати на нестандартні рішення накшталт появи Олександра Караваєва на правому фланзі атаки. Тим паче, після такого розкішного м’яча у ворота Столє Дімітрієвські. Але, як би там не було, потрібна перемога без жодних зауважень, оскільки нам ще грати проти італійців у останньому турі, а вони тим часом проходитимуть іспит Англією.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 1,28, імовірність нічиєї оцінюється в 5,73, а успіх Мальти — у 12,06.
Манчестер Сіті — Брайтон
Субота, 21 жовтня, 17:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)
Чинні чемпіони Англії поступово втрачають позиції на старті нової кампанії. Манчестер Сіті почав сезон потужно — постійно перемагав, окрім гри за Суперкубок проти Арсенала, удало стартував у Лізі чемпіонів, а на внутрішній арені очолював турнірну таблицю. Але потім сталась поразка в Кубку англійської ліги проти Ньюкасла й воно якось усе пішло шкереберть. Невдача в грі проти Вулвергемтона (1:2), а потім і поразка у надзвичайно важливому матчі проти Арсенала на Емірейтс (0:1), і все, більш "містяни" не те, що не є лідерами чемпіонських перегонів, а й ледь тримаються в трійці. І якби в попередньому турі хоч хтось, окрім двох команд із Північного Лондона, переміг у верхній частині турнірної таблиці, то для Сіті все було б узагалі погано.
Але є куди падати нижче. Наступний суперник команди Гвардіоли — Брайтон знайомого нам Роберто Де Дзербі, який також не вигравав у останніх двох своїх зустрічах на внутрішній арені, але й від авантюрних "чайок" і не вимагають проведення ідеальних серій. І ось тут для Сіті переховується найбільша небезпека — Брайтон і сам не знає, яким буде на полі Етіхаду, а тут треба ще й прочитати тактику італійського керманича. Тож може бути як 1:6, на прикладі Астон Вілли, так і 3:1 зразка матчів проти Ньюкасла та Манчестер Юнайтед — тут узагалі не вгадаєш.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,45, імовірність нічиєї оцінюється в 5,38, а успіх Брайтона — у 6,38.
Челсі — Арсенал
Субота, 21 жовтня, 19:30. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)
Чимало випробувань на шляху лондонського Челсі вже залишилось позаду й ще більше їх буде в команди Маурісіо Почеттіно попереду. Але аргентинський фахівець потрохи набирає оберти зі своєю командою й вона вже не погоджується навіть на нічиї в трьох матчів поспіль, чого за останні два сезони траплялось не дуже-то й часто. Відповідно покращується й позиція "синіх" у турнірній таблиці й вони вже майже дістались до екватору — маленька, але перемога.
Але — наступний суперник уже чекає на "пенсіонерів". Арсенал та чергове лондонське дербі, у яких Челсі останнім часом почуває себе не дуже комфортно. Команда Мікеля Артети тим часом узагалі йде без поразок, і тепер лише питання часу, коли перша з команд Північного Лондона зазнає дебютної невдачі в цьому сезоні. А ще "каноніри" обіграли Сіті перед міжнародною павзою, тож мають повертатись до справ у гарному гуморі. Протистояння Зінченка та Мудрика цілком імовірне.
Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 2,36, імовірність нічиєї оцінюється в 3,50, а успіх Челсі — у 3,14.