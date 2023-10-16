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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Великий клубний футбол пішов на відпочинок, тож найближчий тиждень буде повністю присвячено жовтневій міжнародній павзі та протистоянням на рівні національних збірних. Розігруватись часу вже немає — вирішальні матчі відбору до чемпіонату Європи-2024 вже грюкають у двері, тож на нас очікує виключно запекла боротьба.

Мальта — Україна

Вівторок, 17 жовтня, 21:45. Та'Калі Нешнел Стедіум (Та-Калі, Мальта)

Першу частину завдань жовтневої міжнародної павзи збірна України виконала успішно — ми переграли Північну Македонію (2:0) й тепер маємо готуватись до протистояння з Мальтою, проти якої в нас якось не виходить грати в результативний футбол. Однак суперник — явний аутсайдер нашого квінтету під літерою C та ще й не має жодного залікового балу на власному рахунку. У контексті перегонів за путівку на Євро-2024 проти Італії, перемога над "червоно-білими" є єдиною прийнятною для нас опцією. Можливо, вартувало б ще й різницю м’ячів трошки підкоригувати на власну користь.

Сергій Ребров пообіцяв у прийдешньому протистоянні провести ротацію, тож, із урахуванням наявних кадрових проблем, можемо очікувати на нестандартні рішення накшталт появи Олександра Караваєва на правому фланзі атаки. Тим паче, після такого розкішного м’яча у ворота Столє Дімітрієвські. Але, як би там не було, потрібна перемога без жодних зауважень, оскільки нам ще грати проти італійців у останньому турі, а вони тим часом проходитимуть іспит Англією.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 1,28, імовірність нічиєї оцінюється в 5,73, а успіх Мальти — у 12,06.

Манчестер Сіті — Брайтон

Субота, 21 жовтня, 17:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Чинні чемпіони Англії поступово втрачають позиції на старті нової кампанії. Манчестер Сіті почав сезон потужно — постійно перемагав, окрім гри за Суперкубок проти Арсенала, удало стартував у Лізі чемпіонів, а на внутрішній арені очолював турнірну таблицю. Але потім сталась поразка в Кубку англійської ліги проти Ньюкасла й воно якось усе пішло шкереберть. Невдача в грі проти Вулвергемтона (1:2), а потім і поразка у надзвичайно важливому матчі проти Арсенала на Емірейтс (0:1), і все, більш "містяни" не те, що не є лідерами чемпіонських перегонів, а й ледь тримаються в трійці. І якби в попередньому турі хоч хтось, окрім двох команд із Північного Лондона, переміг у верхній частині турнірної таблиці, то для Сіті все було б узагалі погано.

Але є куди падати нижче. Наступний суперник команди Гвардіоли — Брайтон знайомого нам Роберто Де Дзербі, який також не вигравав у останніх двох своїх зустрічах на внутрішній арені, але й від авантюрних "чайок" і не вимагають проведення ідеальних серій. І ось тут для Сіті переховується найбільша небезпека — Брайтон і сам не знає, яким буде на полі Етіхаду, а тут треба ще й прочитати тактику італійського керманича. Тож може бути як 1:6, на прикладі Астон Вілли, так і 3:1 зразка матчів проти Ньюкасла та Манчестер Юнайтед — тут узагалі не вгадаєш.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,45, імовірність нічиєї оцінюється в 5,38, а успіх Брайтона — у 6,38.

Челсі — Арсенал

Субота, 21 жовтня, 19:30. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Чимало випробувань на шляху лондонського Челсі вже залишилось позаду й ще більше їх буде в команди Маурісіо Почеттіно попереду. Але аргентинський фахівець потрохи набирає оберти зі своєю командою й вона вже не погоджується навіть на нічиї в трьох матчів поспіль, чого за останні два сезони траплялось не дуже-то й часто. Відповідно покращується й позиція "синіх" у турнірній таблиці й вони вже майже дістались до екватору — маленька, але перемога.

Але — наступний суперник уже чекає на "пенсіонерів". Арсенал та чергове лондонське дербі, у яких Челсі останнім часом почуває себе не дуже комфортно. Команда Мікеля Артети тим часом узагалі йде без поразок, і тепер лише питання часу, коли перша з команд Північного Лондона зазнає дебютної невдачі в цьому сезоні. А ще "каноніри" обіграли Сіті перед міжнародною павзою, тож мають повертатись до справ у гарному гуморі. Протистояння Зінченка та Мудрика цілком імовірне.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 2,36, імовірність нічиєї оцінюється в 3,50, а успіх Челсі — у 3,14.