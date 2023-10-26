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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ розбив Мілан з рахунком 3:0.

Букмекери вважали, що фаворитом майбутнього протистояння на Парк де Пренс є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ пропонувався коефіцієнт 1,69, тоді як потенційний успіх Мілана оцінювався показником 4,90. Ймовірність нічийного результату була представлена коефіцієнтом 4,35.

Щодо ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на те, що ПСЖ заб'є перший гол у матчі з коефіцієнтом 1,51. Зіграла.

Подія "Відсоток володіння м'ячем ПСЖ менше (62,5)" з коефіцієнтом 1,70 також мала успіх. Парижани володіли м'ячем 57% ігрового часу.

Подія "гол Кіліана Мбаппе", яка оцінювалась показником 1,70, також зіграла. Тож маємо стовідсотковий результат!

Раніше повідомлялось, що Заїр-Емері — наймолодший гравець у XXI столітті з двома асистами у матчі Ліги чемпіонів.