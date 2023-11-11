Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Райо Вальєкано - Жирона, Getty Images
11 листопада 2023, 14:20
У матчі 13 туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі прийме Жирону.
За версією букмекерів, команда Мічела – фаворит зустрічі: перемога Жирони оцінюється коефіцієнтом 2,32, тоді як успіх господарів поля – 3,25.
Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 3,51.
Тож на що ставити?
Найбезпечнішим варіантом, на наш погляд, є ставка подвійного шансу "Х2" на Жирону, тобто команда Мічела не програє. Коефіцієнт – 1,36.
Також виглядає цікавою ставкою "обидві команди заб'ють", яка оцінена у 1,67.
Якщо ви ризикований гравець, то можете поставити на те, що один із голів заб'є український нападник Жирони Артем Довбик із коефіцієнтом 2,44. Гол Віктора Циганкова оцінено у коефіцієнт — 5,10.
Нагадаємо, матч Райо Вальєкано — Жирона відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 15:00 за київським часом. Стежити за перебігом протистояння можна буде на Football.ua.