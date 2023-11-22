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Дізнайся, на що можна поставити у грі 13 туру французької Ліги 1.

У матчі 13 туру французької Ліги 1 між собою зіграють ПСЖ та Монако.

Очевидно, що за версією букмекерів, явним фаворитом матчу є команда Луїса Енріке. Перемога парижан оцінюється коефіцієнтом — 1.50, тоді як успіх "монегасків" — 5.90.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом – 5.20.

Тож на що ставити?

Обидві команди зараз перебувають у непоганій формі, але в обох вже було достатньо помилок у чемпіонаті. Найочевиднішим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.53.

Також можна вибрати більш ризикованіший варіант — ПСЖ виграє з різницею в один чистий м'яч або більше — "фора -1,5" з коефіцієнтом 2.22.

Крім цього можна поставити на те, що один із голів заб'є нападник парижан Кіліан Мбаппе – коефіцієнт – 1.61.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Монако відбудеться у п'ятницю, 24 листопада, о 22:00 за київським часом.