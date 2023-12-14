Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що краще поставити у майбутній грі.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B на нас очікує протистояння поміж луганською Зорею та ісландським Брєйдабліком, яке пройде на Арені Люблін у Люблені.

Обидві команди втратили шанси поборотись за вихід в плей-оф. Ба більше, Зоря в будь-якому випадку залишиться на третьому місці, а Брєйдаблік — на четвертому.

За версією букмекерів, Зоря — фаворит гри: перемога української команди оцінюється коефіцієнтом 1.79, а ісландської — 4.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.10.

Тож на що ставити?

Попередня зустріч команд завершилась мінімальною перемогою луганців з рахунком 1:0. Вважаємо, що і сьогодні голів буде не багато. Ставимо на "тотал голів менше 3". Коефіцієнт — 1.90.

Ми вважаємо, що обидві команди зможуть забити у матчі. Коефіцієнт цього — 1.59.

Також ми ставимо на те, що перший гол у грі заб'є Зоря. Показник – 2.35.

Нагадаємо, матч Зоря — Брєйдаблік відбудеться завтра, 14 грудня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.