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Розповідаємо, на що краще ставити у майбутній грі.

У заключному матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи Рейнджерс вирушить в гості до Бетіса.

Ситуація в групі досить заплутана: Бетіс має 9 очок, Рейнджерс — 8, Спарта — 7, Аріс з 4-ма пунктами на дні турнірної таблиці.

Якщо Спарта виграє в Аріса, то набере 10 очок, а це не влаштовує Рейнджерс в разі поразки або нічиєї. Навіть Бетіс не може почуватись комфортно, адже в разі своєї поразки та перемоги Спарти, іспанська команда відправиться в Лігу конференцій.

За версією букмекерів, Бетіс — фаворит гри: перемога іспанської команди оцінюється коефіцієнтом 1.96, а шотландської — 4.05. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.

Тож на що ставити?

Вважаємо, що матч не буде результативним, але перестрахуємось і поставимо на "тотал менше 3" з коефіцієнтом 1.58.

Пропонуємо ставку "Обидві команди заб'ють — так" з показником 1.70.

І насамкінець, ставимо на "2-й тайм. Реал Бетіс — Тотал голів більше 1" з коефіцієнтом 2.39.

Матч Бетіс — Рейнджерс відбудеться сьогодні, початок — о 22:00.