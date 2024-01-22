Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У фіналі Суперкубка Італії поміж собою зіграють неаполітанський Наполі та міланський Інтер.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит зустрічі: перемога "нерадзуррі" в основний час оцінюється коефіцієнтом 1.70, а успіх "Партенопеї" — 5.70.

Якщо буде нічия в основний час, то пропонується коефіцієнт 4.15.

Тож на що ставити?

Інтер перебуває в справді видатній формі. Ми пропонуємо поставити на впевнену перемогу команди Сімоне Індзагі (Фора (-1)) із коефіцієнтом 2.21.

Також передбачаємо, що міланці не залишать без голів перший тайм із коефіцієнтом 1.71.

На закінчення пропонуємо варіант гол Маркуса Тюрама з показником 2.40.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Наполі — Інтер.