Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Лука Модрич, gettyimages
04 лютого 2024, 13:50
У матчі 23 туру іспанської Ла Ліги відбудеться знамените мадридське дербі між Реалом та Атлетіко.
За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.73, тоді як успіх Атлетіко оцінюється показником 4.90.
Ймовірність нічийного результату виражена показником 4.10.
Тож на що ставити?
Найочевиднішим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.70.
Також можна поставити, що Атлетіко заб'є, але матч виграє Реал з коефіцієнтом 4.00.
Насамкінець можна ризикнути й поставити на те, що в матчі буде пенальті. Ставка на цю подію — 2.95.
Нагадаємо, матч Реал — Атлетіко відбудеться сьогодні, 4 лютого, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.