Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 23 туру іспанської Ла Ліги відбудеться знамените мадридське дербі між Реалом та Атлетіко.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.73, тоді як успіх Атлетіко оцінюється показником 4.90.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 4.10.

Тож на що ставити?

Найочевиднішим варіантом є ставка "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.70.

Також можна поставити, що Атлетіко заб'є, але матч виграє Реал з коефіцієнтом 4.00.

Насамкінець можна ризикнути й поставити на те, що в матчі буде пенальті. Ставка на цю подію — 2.95.

Нагадаємо, матч Реал — Атлетіко відбудеться сьогодні, 4 лютого, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.