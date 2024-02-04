Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у центральному матчі італійської Серії А.

Сьогодні, 4 лютого, на стадіоні Джузеппе Меацца відбудеться головний матч другого кола чемпіонату Італії — Інтер прийматиме Ювентус.

Обидві команди на вершині турнірної таблиці. Інтер — перший та випереджає конкурента на одне очко, маючи при цьому гру в запасі. Тож перемога значно поліпшить шанси команди Сімоне Індзагі на чемпіонство.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є міланська команда. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.87, тоді як успіх Юве оцінюється показником 5.00.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.51.

Тож на що ставити?

По-перше, ставимо на "тотал голів більше 2,5" з коефіцієнтом 1.81.

По-друге, ставимо на нічию та обидві заб'ють. Показник на таку ставку досить привабливий — 4.70.

І насамкінець, впевнені, що один із голів заб'є Лаутаро Мартінес. Коефіцієнт — 2.58.

Поєдинок стартує о 21:45. Анонс матчу читайте на Football.ua.