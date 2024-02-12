Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Родріго та Вінісіус, gettyimages
12 лютого 2024, 13:05
Одним з перших протистоянь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 стане матч на Ред Булл Арені між Лейпцигом та Реалом.
За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 2.23, тоді як успіх підопічних Марко Розе оцінюється показником 3.16.
Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.85.
Тож на що ставити?
Насамперед ставимо на "тотал голів більше 2" з показником 1.30.
Додаємо ставку "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.53.
Також сподіваємось на гол Вінісіуса. Показник на таку подію складає 2.88.
Матч Лейпциг — Реал відбудеться 13 лютого, початок о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій трансляції на Football.ua.