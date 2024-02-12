Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

Одним з перших протистоянь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 стане матч на Ред Булл Арені між Лейпцигом та Реалом.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 2.23, тоді як успіх підопічних Марко Розе оцінюється показником 3.16.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.85.

Тож на що ставити?

Насамперед ставимо на "тотал голів більше 2" з показником 1.30.

Додаємо ставку "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.53.

Також сподіваємось на гол Вінісіуса. Показник на таку подію складає 2.88.

Матч Лейпциг — Реал відбудеться 13 лютого, початок о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в текстовій трансляції на Football.ua.