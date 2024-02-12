Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Одним з перших протистоянь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 стане матч на стадіоні Паркен, де Копенгаген прийматиме чинного володаря кубка Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Гвардіоли. Так, на перемогу Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.26, тоді як успіх Копенгагена оцінений показником 13.00.

Ймовірність нічийного результату виражена коефіцієнтом 6.60.

Тож на що ставити?

Впевнені, що "містяни" переможуть і зроблять це впевнено, тож ставимо на "тотал голів Ман Сіті більше 2.5" з коефіцієнтом 2.06.

Додаємо ставку, що Копенгаген не зможе відзначитись в цій грі. Показник на цю подію — 1.80.

І насамкінець ставимо на гол Жеремі Доку з показником — 3.71.

Матч Копенгаген — Ман Сіті відбудеться 13 лютого, початок — о 22:00.