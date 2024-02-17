Дізнайся, на що можна поставити у матчі чемпіонату Іспанії.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
17 лютого 2024, 15:40
В матчі 25-го туру Ла Ліги Іспанії Атлетік, який йде на п'ятій сходинці, прийматиме другу Жирону.
За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є Атлетік. Так, перемога "басків" оцінюється коефіцієнтом — 1.94, тоді як потенційний успіх Жирони — 4.00.
Ймовірність нічийного результату в основний час оцінюється коефіцієнтом 3.85.
Тож на що ставити?
Враховуючи вміння обох команд регулярно забивати, пропонуємо вам звернути увагу на події "Обидві команди заб'ють — Так" із коефіцієнтом 1.60.
Також цікавим виглядає варіант "обидві команди заб'ють в першому таймі, який оцінюється показником 4.05.
Якщо говорити про потенційний авторів голів, то тут спробуємо спрогнозувати точний постріл Артема Довбика (2.66).
Матч Атлетік — Жирона відбудеться в понеділок, 15 лютого, о 22:00. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції
на Football.ua.