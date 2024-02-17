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Дізнайся, на що можна поставити у матчі чемпіонату Іспанії.

В матчі 25-го туру Ла Ліги Іспанії Атлетік, який йде на п'ятій сходинці, прийматиме другу Жирону.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є Атлетік. Так, перемога "басків" оцінюється коефіцієнтом — 1.94, тоді як потенційний успіх Жирони — 4.00.

Ймовірність нічийного результату в основний час оцінюється коефіцієнтом 3.85.