Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 18-му турі чемпіонату України між собою зіграють Олександрія та Шахтар.

За версією букмекерів, Шахтар — фаворит зустрічі. На перемогу команди Пушича дається коефіцієнт — 1.39. Успіх підопічних Ротаня оцінюється в 9.10.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 5.10 разів.

Тож на що ставити?

Шахтар вже грав офіційні матчі, хоч і поступився Марселю в боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Та й клас "гірників", а також плідна праця на трансферному ринку, вказує на те, що Олександрії буде вкрай важко здобути бодай одне очко. Ставимо на "перемогу Шахтаря з форою -2". Коефіцієнт та цю подію — 3.10.

Додаємо цікаву ставку "точний рахунок у будь-який час 0:1" із коефіцієнтом 1.34.

На закінчення пропонуємо варіант голом Данила Сікана з показником 4.70.

В першому колі Шахтар виграв з рахунком 2:1.