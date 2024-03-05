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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 Манчестер Сіті прийматиме Копенгаген на Етіхад Стедіум.

Саме колектив Хосепа Гвардіоли букмекери вважають явним фаворитом майбутнього поєдинку. Так, їхня звитяга оцінюється показником 1,16, тоді як на потенційну перемогу данського клубу пропонується коефіцієнт 22. Нічийний результат представлено показником 8,50.

Зазначимо, що перша зустріч, у Данії, завершилась перемогою манкуніанців із рахунком 3:1.

Тож на що ставити?

Якщо вважаєте, що Манчестер Сіті захоче одразу ж поховати бодай мінімальні надії Копенгагена на камбек, то на варіант із голом у перші 15 хвилин матчу пропонується коефіцієнт 2,45.

Потенційний дубль нападника манкуніанців Ерлінга Голанда оцінюється показником 2,10.

Також пропонуємо розглянути варіант з індивідуальним тоталом гостей менше 0,5, представлений коефіцієнтом 1,72.

Нагадаємо, на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку Манчестер Сіті — Копенгаген.