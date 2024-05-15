Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

Сьогодні, 15 травня, відбудеться фінал Кубку Італії, у якому зіграють Аталанта та туринський Ювентус.

За версією букмекерів, підопічні Джан П'єро Гасперіні є невеликими фаворитами поєдинку. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 2.58, тоді як успіх Ювентуса оцінений показником — 3.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом – 3.08.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що у матчі буде два або менше м'ячів з коефіцієнтом 1.58.

Також можна поставити на те, що Ювентус не заб'є, а Аталанта виграє матч із коефіцієнтом 3.65.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що переможець виділиться в серії пенальті з коефіцієнтом 5.35.

Нагадаємо, матч Аталанта – Ювентус відбудеться сьогодні, 15 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.