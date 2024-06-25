Рейтинг букмекерів

Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі третього туру Євро-2024.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Англії та Словенії — представниками квартету С.

Поєдинок відбудеться 25 червня на Рейн Енергі Штадіон у Кельні, а обслуговуватиме його французький арбітр Клеман Тюрпен. Початок — о 22:00.

Які прогнози на матч?

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є англійці. Так, на перемогу збірної Англії пропонується коефіцієнт 1,34, тоді як потенційний успіх Словенії оцінюється показником 11,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,20.

Передматчеві дані аналітичного статистичного порталу Opta наступні: переможний результат Англії — 66,5%, а Словенії — 14,2%. Нічия оцінюється в 19,3%.

Орієнтовні склади

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Шоу — Беллінгем, Райс — Сака, Фоден, Гордон — Кейн.

Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович, Елшнік, Гнезда Черін, Млакар — Шпорар, Шешко.

Турнірна таблиця